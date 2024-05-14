«التعليم»: تسليم خطابات الندب للمشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2024

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن لجان الإدارة انتهت من تجهيز خطابات الندب للمشاركين في امتحانات الثانوية العامة مراقبين والملاحظين؛ استعدادا لعقدها يوم 10 يونيو المقبل وفقًا لجدول الثانوية العامة المعتمد من وزير التعليم.

خطابات الندب لامتحانات الثانوية العامة 2024

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنه من المقرر أن يتم تسليم خطابات وجوابات الندب للمعلمين «الملاحظين والمراقبين» في امتحانات الثانوية العامة 2024 خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أنه سيتم فتح باب قبول الاعتذارات عن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة لمن تتوافر لديهم شروط عدم المشاركة في أعمال الامتحانات، وفقًا للضوابط والحالات التي يتم تحديدها من وزارة التعليم.

ولفت إلى أنه سيتم إعلان موعد تقديم الاعتذارات للملاحظين والمراقبين في مقار بالمديريات التعليمية في المحافظات، وتقديم الأوراق المطلوبة التي تثبت الحالات.