«التصديري للتغليف»: 9% زيادة في الصادرات خلال الربع الأول من 2024

أعلنت سارة إبراهيم، المدير التنفيذي للمجلس التصديري لصناعات التغليف والطباعة، ارتفاع صادرات القطاع خلال الربع الأول من 2024، بنسبة 9%، لتسجل 244.4 مليون دولار، مقابل 224.5 مليون دولار، في نفس الفترة من العام الماضي 2023.

وأكدت في بيان صحفي، أن قطاع التغليف نجح في تحقيق زيادة بنسبة 10% ليسجل 143.4 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 130.9 مليون دولار عن نفس المدة في 2023، مشيرة إلى تحقيق ارتفاع في صادرات قطاع الورق بنسبة 3 % مسجلاً 90.2 مليون دولار مقابل 87.3 مليون دولار، قياسا على الفترة المماثلة من العام الماضي.

%67 زيادة في صادرات قطاع طباعة الكتاب

وأضافت أن صادرات قطاع طباعة الكتاب حققت زيادة بنسبة 67%، بواقع 10.5 مليون دولار في أول 3 أشهر من 2024، مقابل 6.3 مليون دولار في الفترة المماثلة من عام 2023، كما ارتفعت صادرات التغليف المرن المطبوع إلي 59.9 مليون دولار مقابل 49.1 مليون دولار بنسبة نمو 22%، وارتفعت صادرات التغليف من اللدائن 42.6 مليون دولار مقابل 35.03 مليون دولار بزيادة 22 %.

وأرجعت إلى الزيادة الملحوظة في الصادرات إلي فتح بعض الأسواق الجديدة، نتيجة بعثات طرق الأبواب والمعارض الخارجية، وغيرها من الأنشطة التي استهدفت زيادة الصادرات لبعض الأسواق التقليدية، بجانب فتح أسواق جديدة.

وذكرت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للتغليف والطباعة أن هناك زياده في صادرات الأسواق التي قام المجلس بفتح سوق فيها عن طريق البعثات والمعارض، إذ زاد التصدير الي عدد من الدول، ومن ثم يستهدف المجلس زيادة التركيز على عدد من الأسواق المستهدفة.

وفيما يتعلق بصادرات القطاع للمجموعات الدولية المستوردة من مصر، بلغت الصادرات إلي الاتحاد الأوروبي 52.5 مليون دولار مقابل 49.4 مليون دولار بزيادة 7% ، وارتفعت الصادرات إلي الدول العربية 121.6 مليون دولار مقابل 151.6 مليون دولار بمعدل نمو 5%.