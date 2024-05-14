بعد وفاة طبيب المنوفية أثناء النوم.. احذر 6 أسباب تنذر بالسكتة القلبية

ما تزال ظاهرة وفاة الشباب بسبب السكتة القلبية المفاجئة مستمرة، آخرها رحيل الطبيب الشاب معاذ محمود السبكي، الذي توفى أثناء نومه داخل مستشفى الجامعة بشبين الكوم بعد انتهاء عمله، إذ خلقت وفاته حالة من الحزن والصدمة في المنوفية، خلال الساعات الماضية.

وأصبحت وفاة الشباب بالسكتة القلبية خلال السنوات الماضية ظاهرة عالمية، لها العديد من الأسباب، نستعرضها في التقرير التالي.

أسباب السكتة القلبية المفاجئة لدى الشباب

ما السكتة القلبية المفاجئة (SCA)؟ سؤال يجيب عنه موقع «healthychildren»، في تقرير مفصل، موضحا أنها حالة طارئة تهدد الحياة، وتحدث نتيجة فقدان مفاجئ وغير متوقع لوظائف القلب، ما يؤدي إلى فقدان الوعي والانهيار.

ويمكن أن تكون السكتة القلبية المفاجئة، مميتة إذا لم تعالج خلال دقائق، إلى جانب الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ، مثل استخدام الإنعاش القلبي الرئوي وأجهزة تنظيم ضربات القلب الأوتوماتيكية، بحسب «مايو كلينك».

عندما تحدث السكتة القلبية المفاجئة لشباب يبدو أنهم يتمتعون بصحة جيدة، لا توجد عادةً إصابة واضحة أو أسباب طبية يعرفها المريض أو العائلة، وقد يكون بعض الشباب الذين يعانون من مرض SCA قد عانوا سابقًا من أعراض مرتبطة بالقلب، مثل ضيق التنفس أو ألم في الصدر أو الإغماء، والتي لم يكن يعتقد أنها تشكل أي شيء يهدد الحياة، بينما لا يعاني البعض الآخر أبدًا من أي أعراض لمشكلات في القلب حتى حدوث السكتة القلبية، بحسب التقرير.

متى يمكن أن يحدث الموت القلبي المفاجئ للشباب؟ يمكن أن تحدث السكتة القلبية المفاجئة أثناء ممارسة الرياضة أو أثناء الراحة، أو حتى أثناء النوم.

ما الذي يسبب السكتة القلبية المفاجئة عند الشباب؟ ليست جميع أسباب السكتة القلبية المفاجئة لدى الأطفال والشباب معروفة، لكنها قد تشمل على ما يلي:

اعتلال عضلة القلب الضخامي:

عادة ما يكون هذا المرض وراثيًا وغير مشخص، وهو السبب الأكثر شيوعًا لأمراض القلب والأوعية الدموية لدى الشباب، وتزداد سماكة الخلايا العضلية الموجودة في حجرتي القلب السفليتين، والتي تسمى البطينين، وهذا يمكن أن يسبب عدم انتظام ضربات القلب، وخاصة أثناء ممارسة الرياضة.

تشوهات الشريان التاجي:

يمكن أن تؤدي العيوب في طريقة اتصال الشرايين التاجية بالقلب، إلى انخفاض تدفق الدم إلى عضلة القلب أثناء ممارسة التمارين الرياضية وتسبب السكتة القلبية، عادة ما يولد الشباب الذين يعانون من تشوهات في الشريان التاجي، لكن قد لا يلاحظون أي أعراض حتى يكبروا.

عدم انتظام ضربات القلب الأولية:

في الأشخاص ذوي القلوب الطبيعية من الناحية الهيكلية، يمكن أن تحدث السكتة القلبية المفاجئة أحيانًا، بسبب حالات وراثية غير مشخصة تؤثر على النبضات الكهربائية للقلب.

متلازمة وولف باركنسون وايت:

يخلق المسار الكهربائي الإضافي في القلب انعطافًا يمكن أن يجعله يضخ الدم بسرعة كبيرة.

التهاب عضلة القلب:

عادة ما يحدث التهاب عضلة القلب بسبب العدوى، ويعني أن جدران القلب ملتهبة، تحدث معظم حالات التهاب عضلة القلب، عندما يصل فيروس مثل الفيروس المعوي إلى القلب، ويمكن أن يكون سببه أيضًا الالتهابات البكتيرية أو الفطرية أو الطفيلية، وردود الفعل التحسسية تجاه بعض الأدوية.

متلازمة مارفان:

يمكن أن يؤدي مرض النسيج الضام هذا إلى تمزق الأوعية الدموية الأبهري في القلب، الأشخاص الذين يولدون بهذه الحالة، والذين يميلون إلى أن يكونوا طويلي القامة ولديهم أذرع طويلة، قد لا يدركون أنهم مصابون بها.

الدكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب السابق، نعى عبر حسابه على «فيسبوك» وفاة الطبيب الشاب، محذرا من الموت المفاجئ للشباب، إذ كتب: «إنا لله وإنا إليه راجعون، طبيب الأمراض الصدرية، مات بتوقف القلب المفاجئ وهو داخل المستشفي»، مضيفا: «ما زال الموت المفاجئ يغتال زهرة شباب الأطباء، ما زال توقف القلب والاختلال الكهربي للقلب يستهدفان الشباب».

كيف تقي نفسك من السكتة القلبية المفاجئة؟

الدكتور وليد العوضي، أستاذ أمراض القلب، أكد لـ«الوطن» ضرورة إجراء الفحوصات الطبية بشكل منتظم، خاصة لمن لديهم تاريخ مرضي في العائلة خاص بأمراض القلب، أو الضغط أو السكري، موضحا: «ممارسة الرياضة والحرص على نظام غذائي صحي يقيان من أمراض القلب والسكتات القلبية المفاجئة».