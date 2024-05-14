شهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 14-5-2024 في مختلف البنوك، حالة من الاستقرار، وفقا لما أعلنته مواقع البنوك الرسمية، بشأن أسعار العملات الأجنبية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري 12.89 جنيه للبيع، و12.81 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

فيما سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء في بنك مصر 12.82 جنيه للبيع، و12.81 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

أما سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء في بنك الإسكندرية فسجل 12.82 جنيه للبيع، و12.87 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء في بنك القاهرة، 12.82 جنيه للبيع، و12.81 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء في بنك قناة السويس فسجل 12.82 جنيها للبيع، و12.77 جنيه للشراء.