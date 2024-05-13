سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين 13-5-2024 مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين 13-5-2024 مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك؛ إذ سجلت العملة الإمارتية اليوم 12.85 جنيه للبيع، و12.88 جنيه للشراء، في البنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري

وتوضح «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري، وفقا لما أعلنته مواقع البنوك الرسمية، فيما يتعلق بأسعار العملات الأجنبية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين، في البنك الأهلي المصري، 12.90 جنيه للبيع، و12.88 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

أما سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين، في بنك مصر، فسجل 12.90 جنيه للبيع، و12.89 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

وسجل الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين، في بنك الإسكندرية، 12.90 جنيه للبيع، و12.86 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

فيما سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين، في بنك القاهرة، 12.90 جنيه للبيع، و12.89 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين، في بنك قناة السويس، 12.90 جنيه للبيع، و12.85 جنيه للشراء.