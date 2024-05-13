تراجع جديد.. سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 13-5-2024، حالة من التراجع الطفيف، وفقًا لآخر تحديث لشاشات عرض البنوك العاملة في الأسواق المصرية والصادر في تمام الساعة 2:20 مساءً.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري وفقا لأخر تحديث صادرمن البنوك المصرية

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 12.85 جنيه للشراء، ونحو 12.89 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري إلى12.87جنيه للشراء، ونحو 12.89 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 12.95 جنيه للشراء، ونحو 12.96 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية إلى12.85 جنيه للشراء، ونحو 12.89 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدرهم في بنك فيصل مقابل الجنيه المصري نحو 12.83 جنيه للشراء، ونحو12.88 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدرهم في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري إلى 12.84 جنيه للشراء، ونحو 12.89جنيه للبيع.