سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 11-5-2024 مقابل الجنيه المصري بالبنوك

شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 11-5-2024 مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك، حالة من الاستقرار، حيث سجلت العملة الإمارتية اليوم في بنك الإسكندرية 12.90 جنيه للبيع، و12.86 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري

وتوضح «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري، وفقا لما أعلنته مواقع البنوك الرسمية فيما يتعلق بأسعار العملات الأجنبية.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت في البنك الأهلي المصري 12.90 جنيه للبيع، و12.88 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

أما سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت في بنك مصر فسجل 12.90 جنيه للبيع، و12.89 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

في حين سجل الدرهم الإماراتي اليوم السبت في بنك الإسكندرية 12.90 جنيه للبيع، و12.86 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت في بنك القاهرة، 12.90 جنيه للبيع، و12.89 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

وعن سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت في بنك قناة السويس فسجل 12.90 جنيها للبيع، و12.85 جنيه للشراء.