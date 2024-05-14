قطع مياه الشرب عن 3 مناطق بالإسكندرية اليوم.. اعرف الأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، قطع المياه مساء اليوم، عن 3 مناطق كبرى غرب المدينة الساحلية، نظراً لاستكمال عملية الإحلال والتجديد الجزئي بالخط الناقل للمياه قطر 1000 مم، المغذي لرافع الكيلو 21 بمنطقة أم زغيو أمام جهاز البيئة.

أماكن انقطاع المياه في الإسكندرية اليوم

وبحسب بيان شركة مياه الإسكندرية التحذيري للمواطنين فإن هذه الأعمال ستؤدي إلى انقطاع مياه الشرب عن «ك 21 - ابو يوسف - الهانوفيل»، وذلك من الساعة العاشرة من مساء اليوم وحتى انتهاء من عمليات الإحلال والتجديد.

موعد عودة مياه الشرب في الإسكندرية

وأكدت أنه سوف تعود المياه بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من اعمال الاحلال والتجديد، لذا تهيب الشركة من المواطنين تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، من خلال التواصل مع الخط الساخن 125.