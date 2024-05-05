رابط نتيجة اختبارات المتقدمين لوظائف المهندسين بـ«مياه الإسكندرية»

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية طريقة الاستعلام عن نتيجة الاختبار النظري للمتقدمين لوظائف المهندسين، وتشمل «مهندس تشغيل مياه - مهندس مشروعات - مهندس صيانة كهربية - أخصائي سلامة وصحة مهنية»، وذلك بحسب الإعلان رقم 1 لسنة 2024.

طريقة الاستعلام عن نتيجة اختبارات شركة المياه 2024

وأشارت الشركة إلى أن المتقدم يمكنه الاستعلام عن نتيجة الاختبار النظري من خلال الموقع الإلكتروني https://alexwater.com.eg/، عن طريق إدخال رقم الطلب والرقم القومي، أو الدخول على الرابط المباشر التالي https://alexwater.com.eg/Job_vacancies/jresulte.php، وطباعة استمارة رقم (2)، والتي ستظهر بعد الاستعلام للذين اجتازو الاختبار، وسيكون عليهم الحضور فى الموعد والمكان المحددين بالاستمارة.

وقالت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه سيتم الإعلان عن باقي الوظائف تباعا.

شروط التقدم لشغل الوظائف

وحددت شركة مياه الشرب بالاسكندرية الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2024، وهي:

- أنّ يكون المتقدم من المقيمين بالنطاق المحدد وفقًا لخطة العمالة بمحافظة الإسكندرية، والعنوان المدون ببطاقة الرقم القومي السارية والصادرة قبل تاريخ الإعلان.

- ألا يزيد سن المتقدم لشغل الوظيفة عن 30 عامًا في 1 يناير 2024.

- أنّ يكون المؤهل الدراسي الجامعي معتمدًا من مجلس الجامعة أو من المجلس الأعلى للجامعات، وبتقدير عام جيد على الأقل بالنسبة للوظائف التخصصية من الجامعات.

- بالنسبة لشهادة تأدية الخدمة العسكرية تكون كالآتي «سنة على الأقل للوظائف التخصصية- ثلاث سنوات للوظائف الحرفية والخدمات المعاونة أو الإعفاء منها بشهادة الموقف من التجنيد» يعمل بها كمسوغ التعاقد.

- أن يقبل المتقدم للوظيفة، العمل بنظام الورديات وفقًا لاحتياجات الشركة وطبيعة العمل.