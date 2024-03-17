أسماء الفائزين في المسابقة الرمضانية لـ«مياه الإسكندرية».. جوائز نقدية

أعلن قطاع التكنولوجيا والخدمات الرقمية بالإدارة العامة للخدمات الإلكترونية بشركة مياه الشرب بالإسكندرية، برئاسة أحمد جابر، أسماء الفائزين في المسابقة الثقافية الرمضانية في اليوم السادس من رمضان 1445هجري - 2024 ميلادي.

عدد المرشحين للمسابقة 937 شخصا

وأشار قطاع التكنولوجيا بشركة مياه الشرب، عبر منشور على الصفحة الرسمية بـ«فيسبوك»، إلى أن عدد المرشحين للفوز اليوم بلغ 937 مرشحا، لافتة إلى أن المسابقة تعد يوميًا، وتعلن النتائج من خلال إدارة البوابة الإلكترونية.

اختيار 3 فائزين إلكترونيا

وقالت الشركة إنه يتم تسليم الجوائز للفائزين من خلال إدارة التسويق، حيث يتم الاتصال بهم تليفونيا بعد اختيار 3 فائزين إلكترونيا، مطالبة المواطنين بالمشاركة التفاعلية للمسابقة من خلال البوابة الإلكترونية لشركة مياه الشرب بالإسكندرية من هـنـا.

أسماء الفائزين في سادس أيام المسابقة الرمضانية

وكشفت الشركة عن أسماء الفائزين وقيمة الجوائز المالية المسابقة الثقافية الرمضانية كالتالي:

الجائزة الأولى: 250 جنيها للفائز ممدوح محمد محمد محمود.

الجائزة الثانية: 150 جنيها للفائزة روان محمد سعد عبد الخالق.

الجائزة الثالثة: 100 جنيه للفائز أحمد مصطفى محمد محمد.