رئيس «مياه الإسكندرية» يتابع أعمال الإحلال والتجديد بمحطة مريوط 2

أجرى أحمد جابر، رئيس شركة مياه الإسكندرية، جولة ميدانية تفقد خلالها أعمال الصيانة والإحلال والتجديد الخاصة بتجديد وتطوير محطة مريوط (2)، ومتابعة أعمال المحطة بالكامل والمرور على العنابر؛ للاطمئنان على خط سير العمل بها، ثم توجه بعدها لرافع الهوارية لمتابعة ما به من أعمال وصيانة.

تعديل وترحيل مسار الخطوط الناقله للمياه

وأوضحت الشركة، في البيان، أن رئيس الشركة تفقد:

- محور القوس العربي بالهوارية وبه (6) خطوط.

- نفق طريق محور ماريا بمنطقة الدفاع الجوي وبه (3) خطوط.

- نجع حبوني وبه (3) خطوط.

- الملح والصودا وخط ناقل من محطة مريوط (2) إلى مدينتي بشاير الخير، مشارف.

تحويل مسار خط ناقل للمياه

وأشارت إلى أنّ رئيس الشركة أنهى جولته بالمرور على منطقة بشاير الخير؛ للاطلاع على مستجدات تحويل مسار خط ناقل للمياه متعارض مع كوبري بشاير الخير.

حملات لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب

وأكدت الشركة أنّه إيمانًا بالدور الذي تقوم به الشركة لتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على موارد الدولة، منوهة بتطبيق مبدأ العدالة في حصول المشتركين على كل الخدمات بصورة قانونية قامت إدارة المتابعة الميدانية التابعة للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش بعدة حملات لإزالة التعديات على شبكة مياه الشرب على مستوى محافظة الإسكندرية.