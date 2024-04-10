تسليم جوائز الفائزين في مسابقة رمضان الثقافية بـ«مياه الإسكندرية»

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أسماء المتسابقين العشرة الفائزين بجوائز أعلى الدرجات في المسابقة الرمضانية الثقافية، التي نظمتها الشركة خلال شهر رمضان الفضيل.

أسماء الفائزين الـ10

أشارت «مياه الإسكندرية» عبر منشور على «فيسبوك»، إلى أنه بلغ عدد الحاصلين على أعلى الدرجات 174 متسابقا، والجائزه عبارة عن 500 جنيه لكل متسابق.

وجاءت أسماء الفائزين الـ10 كالتالي:

- كريم يسري محمد سعيد

- أنغام عماد عبد الحليم عبد العزيز

- تقوى أحمد إبراهيم حمدي

- ليلى محمد خميس السبروتي

- محمد عيد عبد الباسط

- هبة محمد عبد المطلب خليل

- محمد محمد محمود محمد

- محمد محمد علي

- مجدي السيد الشربيني

- رقية سعيد أحمد عبدالله

فيما أعلنت الشركة، أسماء الفائزين في اليوم الثلاثين من المسابقة الثقافية الرمضانية، إذ بلغ عدد المرشحين للفوز في ذلك اليوم، 690 مرشحا، وهم كالتالي:

- الفائز الأول: محمد علي سعد أمين

- الفائز الثاني: إيمان منير بكر عبد العزيز

- الفائز الثالث: إيمان محمد راشد عبد العال

وكشفت أنه يجري إعداد المسابقة واختيار الفائزين وإعلانهم يوميا، من خلال إدارة البوابة الإلكترونية، لافتة إلى أنه يجري تسليم الجوائز للفائزين، من خلال إدارة التسويق، حيث يتم التواصل معهم تليفونيا، بعد اختيار 3 فائزين إلكترونيا.