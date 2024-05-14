الحالة الصحية للفنان محمد التاجي بعد إجراء جراحة «فتق» المعدة

لا زال الفنان محمد التاجي يخضع للملاحظة داخل أحد المستشفيات، بعد إجرائه عملية بالمعدة، حيث يعاني من أزمة صحية شديدة و«فتق» في المعدة، ويتابع الجمهور الحالة الصحية للفنان محمد التاجي، بعد دخوله العمليات على وجه السرعة لإنقاذ الأمر.

تطورات الحالة الصحية للفنان محمد التاجي

وقال الفنان محمد التاجي لـ«الوطن»، إنه ما زال موجودا في المستشفى تحت الملاحظة الدقيقة، ولا زالت هناك آلام يشعر بها داخل منطقة البطن، خاصة أن المعاناة بدأت العام الماضي وحدثت مضاعفات كثيرة بسبب إهماله للأمر، لارتباطه بتصوير مشروعات فنية معينة.

محمد التاجي يوجه الشكر لجمهوره

ووجه الفنان محمد التاجي الشكر لكل جمهوره ومحبيه على متابعة حالته الصحية بشكل يومي، خاصة منذ دخوله إلى المستشفى منذ السبت الماضي، وإجراء العملية.

آخر أعمال الفنان محمد التاجي

كان آخر أعمال الفنان محمد التاجي مشاركته في مسلسل جودر في الموسم الرمضاني مع الفنان ياسر جلال، وجسد خلاله شخصية قمر الزمان، والد شهر زاد والتي جسدتها الفنانة ياسمين رئيس.