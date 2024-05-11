محمد التاجي: انتهيت من تصوير مشاهدي في الجزء الثاني من مسلسل جودر

حقق الفنان محمد التاجي نجاحا كبيرا في الموسم الرمضاني من خلال مسلسل جودر، مع الفنان ياسر جلال، والذي جسد خلاله شخصية قمر الزمان، التي نجحت في لفت الأنظار لها خاصة في ظل ما تضمنه العمل من تفاصيل خاصة لزمن الأساطير حول حكايات ألف ليلة وليلة.

وأوضح الفنان محمد التاجي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مسلسل جودر تم تحضيره وتصويره على أنه عمل درامي يتضمن 30 حلقة، وقبل انطلاق الموسم الرمضاني تم تجزأة العمل ليكون على جزأين كلا منهما يشمل 15 حلقة، مشيرًا إلى أنه انتهى من تصوير مشاهده منذ أغسطس الماضي، والتي تتضمن مشاهد عائلة شهر زاد وشهريار.

تفاصيل تصوير ياسر جلال مشاهد مسلسل جودر الجزء الثاني

وأضاف أن المشاهد المتبقية والتي يقوم الفنان ياسر جلال بتصويرها حاليًا تتعلق بالجزء الآخر من الأحداث لعائلة شخصية جودر، مشددًا على أن المسلسل استغرق وقتًا ومجهودًا كبيرًا في التحضيرات.

أبطال مسلسل جودر

مسلسل جودر من بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وليد فواز، جيهان الشماشرجي، محمد التاجي، أيتن عامر، وفاء عامر، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من إخراج إسلام خيري وتأليف أنور عبدالمغيث.

خضوع محمد التاجي لعملية جراحية عاجلة

ومن ناحية أخرى، يجري الفنان محمد التاجي، اليوم السبت، عملية جراجية في المعدة من أجل تركيب شبكة لحمايتها بعد إصابته بـ«فتق» بها، حسبما كشف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مطالبًا الجمهور بالدعاء له.