محمد التاجي يعلن خضوعه لعملية جراحية غدا: «دعواتكم»

كشف الفنان محمد التاجي منذ قليل، عبر منشور على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن خضوعه لعملية جراحية غدًا السبت، مطالبًا جمهوره بالدعاء، قائلاً: »وأخيرا الدكتور حدد عمل الجراحة لي غدًا السبت صباحًا.. دعواتكم».

تطورات الحالة الصحية للفنان محمد التاجي

وتواصلت «الوطن»، مع الفنان محمد التاجي لمعرفة تطورات حالته الصحية والاطمئنان عليه، والذي أوضح أن العملية الجراحية في المعدة بسبب ضعف جدار البطن، وحدث به «فتق»، ومن المقرر أن يتم تركيب شبكة لحمايتها، لافتًا إلى أنه سيجريها غدًا السبت، حسبما حدد له الطبيب المعالج.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يخضع خلالها الفنان محمد التاجي لتدخل جراحي، إذ سبق وخضع لمنظار بالمعدة العام الماضي، وسبقها بعدة أشهر عملية جراحية أخرى في القولون، مطالبًا الجمهور بالدعاء الدائم له.

آخر أعمال محمد التاجي

وكان آخر أعمال الفنان محمد التاجي مشاركته في مسلسل جودر في الموسم الرمضاني مع الفنان ياسر جلال، وجسد خلاله شخصية قمر الزمان، والد شهر زاد والتي جسدتها الفنانة ياسمين رئيس، وحقق المسلسل ردود فعل إيجابيه وتفاعل كبير من الجمهور.

ومن المقرر عرض الجزء الثاني من مسلسل جودر فى الموسم الرمضاني المقبل 2025 وهو من بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، جيهان الشماشرجي، محمد التاجي، وليد فواز، وعدد كبير من الفنانين من اخراج اسلام خيري، ومن تأليف أنور عبدالمغيث، ومن انتاج شركرة أروما بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.