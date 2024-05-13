بعد إصابة الفنان محمد التاجي.. اعرف أسباب الفتق وأعراضه وكيفية علاجه

خضع الفنان محمد التاجي لعملية جراحية دقيقة في المعدة على إثر إصابته بفتق نتج عن ضعف جدار البطن لديه، وبعد اطمئنان محبيه وجمهوره على حالته الصحية، راح البعض يتساءل عن أبرز أسباب حدوث الفتق وكيفية علاجه، وهو ما نوضحه في السطور التالية.

أبرز أسباب حدوث الفتق

أوضح الدكتور إبراهيم بيان، أخصائي جراحة عامة ومناظير، أن ضعف عضلات البطن يعد هو السبب الأساسي لحدوث الفتق، لا سيما في ظل التقدم في السن، إلى جانب بعض الأسباب الأخرى، مثل زيادة ضغط البطن، والذي ينتج عن حالات صحية مختلفة، مثل الكحة والسعال المستمر والإمساك المزمن.

من الأسباب الأخرى التي ينتج عنها حدوث الفتق هي حَمل أوزانًا ثقيلة، كما يمكن أن يحدث الفتق نتيجة إجراء عمليات جراحية؛ إذ بعد الخياطة تُصبح عضلات البطن ضعيفة، وبالتالي زيادة الفرصة في حدوث الفتق في حال التعرُّض لأحد المسببات السابق ذكرها.

طريقة علاج الفتق

وأضاف «بيان»، خلال حديثه لـ«الوطن»، موضحًا أن علاج الفتق يتم فقط من خلال التدخل الجراحي؛ إذ يتم إصلاح الضعف من خلال تركيب شبكية عن طريق إجراء جراحة تقليدية أو جراحة المناظير.

الفنان محمد التاجي يخضع لعملية جراحية

وكان الفنان محمد التاجي كشف قبل أيام عن قُرب خضوعه لعملية جراحية، من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جاء فيه: «وأخيرًا الدكتور حدد عمل الجراحة لي غدًا السبت صباحًا.. دعواتكم».

جدير بالذكر أن الفنان محمد التاجي تعرَّض في أكتوبر الماضي لإصابة في رأسه، نتيجة سقوطه على الأرض داخل المسجد النبوي في المملكة العربية السعودية، وكتب حينها عبر صفحته على «فيسبوك»: «الحمد لله وقع أجري على الله، قدر الله وما شاء فعل، لسة آخر يوم ليا في مدينة سيدنا النبي، رايح أصلي الفجر اتكعبلت ووقعت على الأرض ورأسي خبطت في عمود مربع رخام».