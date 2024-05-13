الحالة الصحية للفنان محمد التاجي.. «ممنوع من الأكل وعايش على المحاليل»

لا زال الفنان محمد التاجي يتواجد في المستشفى، بعد إجراء عملية جراحية في المعدة، بسبب ضعف جدار البطن، مما أدى إلى حدوث «فتق»، واستدعي الأمر إلى تركيب شبكة لحمايتها.

تطورات الحالة الصحية لـ محمد التاجي

وقال الفنان محمد التاجي لـ«الوطن»، إنّ الوضع الصحي حاليا مستقر، ولكني متواجد حتى الآن في المستشفى، لحين الاطمئنان على حالتي الصحية والتأكد من نجاح العملية.

وأضاف: «ممنوع حاليا من تناول الطعام، واعتمد على التحاليل وشرب السوائل والمياه فقط»، وطالب جمهوره بالدعاء له ووجه الشكر لكل من سأل عليه في مرضه ومحنته.

محمد التاجي يجري عملية جراحية

وكان الفنان محمد التاجي أعلن السبت الماضي، عبر منشور على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن خضوعه لعملية جراحية مطالبًا جمهوره بالدعاء .

أخر أعمال الفنان محمد التاجي

وكان آخر أعمال الفنان محمد التاجي مشاركته في مسلسل جودر في الموسم الرمضاني مع الفنان ياسر جلال، وجسد خلاله شخصية قمر الزمان، والد شهر زاد والتي جسدتها الفنانة ياسمين رئيس.