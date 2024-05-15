في يوم ميلادها.. لقطات مضيئة في مسيرة المخرجة إنعام محمد علي

اختتمت المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي أعمالها الفنية بمسلسل «مشرفة رجل لهذا الزمان»، الذي ظهر للنور عام 2011، وقدمت من قبله العديد من الأعمال التي تنوعت بين السينما والدراما والسهرات التلفزيونية.

وبالرغم من أنها لم تقدم أعمالا كثيرة إلا أنها حققت نجاحات كبيرة بأعمال مميزة، مثل مسلسل مبارة زوجية عام 2006 وفيلم حكايات الغريب عام 1992..

عاشت إنعام محمد علي طفولتها في محافظة المنيا بصعيد مصر، وحصلت على ليسانس الآداب من جامعة عين شمس، ثم الماجيستير من إعلام جامعة القاهرة، وبعد تخرجها تدربت بقناة BBC في العاصمة البريطانية لندن، ثم انتقلت بين التلفزيون بألمانيا الشرقية وتشيكوسلوفاكيا، وتم تعينها بالتلفزيون المصري بعد عودتها إلى مصر وعملت به لأكثر من 30 عاماً.

وحظيت بمنصب مدير إدارة برامج المرأة، ثم نائب رئيس قطاع الإنتاج قبل تقاعدها، وقدمت مجموعة ليست بكبيرة من الأعمال التلفزيونية المتنوعة بين الدراما والسينما، والسهرات التلفزيونية.

أعمال المخرجة إنعام محمد علي

ويحتوي رصيد المخرجة إنعام محمد علي على 15 عملاً درامياً و5 أعمالاً سينمائية ومن أشهر أعمالها «قصة الأمس بطولة إلهام شاهين ومصطفى فهمي عام 2008، قاسم أمين عام 2002، أم كلثوم عام 1999، ضمير أبلة حكمت، الحب وأشياء أخرى»، أما عن أشهر الأعمال السينمائية التي قدمتها «الطريق إلى إيلات عام 1994، صائد الأحلام 1988، حكايات الغريب».

الطابع التاريخي يطغى على أعمالها

وطغى على أعمالها الطابع التاريخي الذي يحمل السير الذاتية، مسلسل أم كلثوم عام 1999 ومسلسل قاسم أمين الذي تناول مشروع قاسم أمين حول تحرير المرأة، وآخر عمل درامي اختتمت به مسيرتها هو مسلسل مشرفة رجل لهذا الزمان عام 2011 الذي تناول حياة الدكتور المصري الراحل علي مصطفى مشرفة، أول مصري يحصل على درجة في العلوم عن أبحاثه في الذرة والصعوبات التي واجهها.