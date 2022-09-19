إنعام محمد علي: منافسة قوية بين 27 مسلسلا على جوائز «القاهرة للدراما»

قالت المخرجة إنعام محمد علي، رئيس لجنة التحكيم بمهرجان القاهرة للدراما، إن الدراما التلفزيونية مظلومة مع تأخر المهرجان لسنوات، خاصة وأنها تؤثر في العقل الجمعي للمواطن، كما تؤثر بشكل كبير على ملايين الأشخاص في الوطن العربي، لافتة إلى أنها تصل لكل فئات المجتمع وهو ماتطلب جهودا كثيرة للارتقاء بالدراما المصرية.

الدراما يجب أن تخدم القضايا المجتمعية

وأضافت «علي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» مع الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «dmc»، أن الدراما يجب أن تخدم القضايا المجتمعية، والمهرجان يعيد إحياء المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي استمر لمدة 16 سنة متواصلة وتوقف منذ 10 سنوات، وكان له تأثير كبير في دعم الدراما المصرية طوال هذه الفترة.

لجنة التحكيم بمهرجان القاهرة للدراما تضم المتخصصين

وأشارت المخرجة إنعام محمد علي، إلى أن لجنة التحكيم بمهرجان القاهرة للدراما تضم المتخصصين وهم 9 خبراء من مختلف الاتجاهات الفنية، من بينها التصوير ، الموسيقى التصويرية، الديكور، الإضاءة والسيناريو وغيرها، والخبراء هم الأكثر دقة في أحكامهم ومعرفة بطبيعة العمل، وتميزت اللجنة بالشفافية التامة، مؤكدة أن لجنة التحكيم لم ولن تقبل أي مجاملات واستمر الاجتماع الأخير لمدة 4 ساعات متواصلة.

التنافس بين الأعمال الدرامية

وأكدت المخرجة إنعام محمد علي، رئيس لجنة التحكيم بمهرجان القاهرة للدراما، أنه سيحيي فكرة التنافس بين الأعمال الدرامية، ومن المقرر أن تكون الدورة القادمة على المستوى العربي لخلق حالة من التواصل بين الشعوب، موضحة أن الدراما التلفزيونية من أهم أسلحة القوى الناعمة خاصة مع الارتقاء بالمادة الدرامية المعروضة.