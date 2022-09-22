إنعام محمد علي تكشف كواليس اختيار الأعمال الفائزة في «القاهرة للدراما»

أكدت المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي، رئيس لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما، أنه عقب انتهاء المؤتمر الصحفي لإعلان إطلاق المهرجان، عقدت لجنة التحكيم جلسة مغلقة لبدء العمل في المهمة الثقيلة المكلفة بها، وهي مشاهدة كل الأعمال الرمضانية التي عرضت في رمضان هذا العام، وعددها 27، منها 25 مسلسل 30 حلقة، وعملين 15 حلقة.

إنعام محمد علي: أعضاء لجنة التحكيم التزموا بالشفافية والسرية التامة

وأوضحت خلال كلمتها في الدورة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما، أن أعضاء لجنة التحكيم التزموا بالشفافية والسرية التامة، وكانت اجتماعات اللجنة تتم في شقة معزولة لا يعرف مكانها إلا أعضائها، لافتة إلى أن هذا العدد من الحلقات شكل جهدًا كبيرًا على أعضاء اللجنة؛ لأن الوقت كان سيفًا على الرقاب.

وأشارت المخرجة إنعام محمد علي، إلى أن «الوقت المتاح كان 40 يوما فقط، من أول اجتماع اللجنة يوم 1 أغسطس حتى 9 سبتمبر، موعد التصويت الذي يحدد أسماء الفائزين بجوائز المهرجان، طبقا للقائمة التي حددتها اللجنة العليا للمهرجان، وعددها 14 جائزة».

يوم التصويت لن يٌنسى

وأكدت المخرجة أن يوم التصويت على أسماء الفائزين في مهرجان القاهره للدراما لن يٌنسى، موضحة أن إدارة المهرجان حددت جائزة واحدة لكل عنصر من عناصر العمل الفني لأفضل «مسلسل، وممثل، ومدير تصوير» وهكذا، مشددة على أن كبر عدد المسلسلات صعب الاختيار على اللجنة، وهناك أكثر من مسلسل ومخرج وممثل يستحقوا الجائزة.

ونوهت رئيس لجنة التحكيم، إلى وجود إجماع من اللجنة على بعض الجوائز، لكن هناك جوائز أخرى ليست قليلة، ونشب الخلاف بسببها بين الأعضاء.

وتابعت إنعام محمد علي: «تمسك البعض بالأسماء التي اختاروها، وعلت الأصوات والخلافات تشتد، واضطر مقرر اللجنة لإعادة التصوير، ووصلت الساعة 11 مساء، وفي النهاية اضطر البعض للتنازل عن اختياراتهم، وتم التصويت النهائي».

وأكدت المخرجة أن النتيجة وضعت في مكان آمن بعيدًا عن التسريب، ولم يعرفها أحد خارج اللجنة، حتى رئيس المهرجان الفنان الكبير يحيي الفخراني، ويسمعها حاليا خلال الحفل.