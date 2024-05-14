تجربة فريدة يقدمها إصدار GPT-4o الجديد.. يمكنه التفكير والثرثرة والمغازلة

بعد الجدل الذي أثاره «شات جي بي تي - Chat GPT» في الفترة الماضية، باطلاق روبوت يواسي أهل المتوفي، وآخر يمكنه العلاج النفسي، ودخولة عالم الاكتشفات الطبية والكتابة، حدثت شركة «Open AI»، نموذج «GPT-4o» الذي يمكنه المغازلة والثرثرة، وهذه الخطوة تقرب أكثر نحو تفاعلا طبيعيا بين الإنسان والحاسوب.

«GPT-4o» والتفكير عبر الصوت والرؤية

من مميزات «GPT-4o» أنه أكثر ذكاءً وأسهل في الاستخدام، ويمكنه التفكير عبر الصوت والرؤية والنص في الوقت الفعلي، بمعني أنه يمكنه عرض لقطات الشاشة أو الصور أو المستندات أو المخططات التي تم تحميلها من قبل المستخدمين، وإجراء محادثة حولها، ويقبل مدخلات أي نص صوت وصورة.

ويتفاعل التحديث الجديد، خلال وقت الاستجابة البشرية، ويفتح نافذة جديدة في المحادثة، ويشهد تحسنا كبيرا في النص بلغات غير الإنجليزية، وأسرع بكثير وأرخص بنسبة 50% في واجهة برمجة التطبيقات، وعن أداء «GPT-4 Turbo».

«GPT-4o» يعد أفضل بشكل خاص في فهم الرؤية والصوت مقارنة بالنماذج الحالية، كما أنه سيكون متاحًا للعملاء غير المدفوعين، بمعني أنه سيتمكن أي شخص من الوصول إلى تكنولوجيا Open AI الأكثر تقدمًا من خلال Chat GPT، كما يمكنه القيام بالترجمة في الوقت الفعلي.

الثرثرة والمغازلة خلال تلقي الطلبات

«Chat GPT-4o» يبدو ثرثارًا وأحيانًا يتغزل في استجاباته للمطالبات، ويتعرف على المشاعر من خلال التعبيرات المرئية، وله ذاكرة حتى تتمكن من تذكر المطالبات السابقة، كما يمكن مقاطعته وله إيقاع محادثة أسهل، ولم يكن هناك تأخيرا بين طرح السؤال وتلقي الإجابة.

وخلال العرض التجريبي المباشر باستخدام الإصدار الصوتي من GPT-4o، يتم تقديم اقتراحات مفيدة حول كيفية «حل معادلة بسيطة مكتوبة على ورقة، بدلا من مجرد حلها»، قام الباحثون بتحليل بعض الرموز للكمبيوتر، وترجموها بين الإيطالية والإنجليزية، وفسروا المشاعر في صورة شخصية «رجل مبتسم».