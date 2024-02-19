بعد تألقها في «صوت وصورة».. الطفلة لافينيا تقدم دورا كوميديا بمسلسل بابا جه

وجه ملائكي وابتسامة لا تفارقها طيلة الوقت، إطلالة مميزة للطفلة لافينيا نادر، جعلتها قريبة للقلوب، سحرت الجمهور بتألقها في العمل الدرامي «صوت وصورة» بعد أن جسدت شخصية ابنة حنان مطاوع، لتعود مجددًا في مسلسل بابا جه من بطولة الفنان أكرم حسني، المقرر عرضه في رمضان 2024 على قنوات الشركة المتحدة.

تجسد الطفلة «لافينيا» دور ابنة الفنان أكرم حسني خلال أحداث المسلسل، الذي تدور في إطار اجتماعي كوميدي، حول رجل في الأربعينات من عمره يعمل مديرا تنفيذيا في أحد الفنادق العالمية، وتنقلب حياته كليًا بسبب جائحة كورونا، إذ تم نشر البرومو التشويقي له على منصة «WATCH IT».

مسلسل بابا جه تدور أحداثه في 15 حلقة

مسلسل بابا جه من تأليف وائل حمدي، وإخراج خالد مرعي الذي يتعاون للمرة الأولى مع الفنان أكرم حسني في عمل درامي، ومن إنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر، وتدور أحداثه في 15 حلقة، ولم يتم الإعلان عن موعد عرضه سواء في بداية شهر رمضان أو مع النصف الثاني.

وظهر أكرم حسني في البرومو من خلال تجسيده شخصية أب، كما ظهر عدد كبير من الأطفال، بينما ظهر كريم فهمي كضيف شرف، وسيطرت أجواء الكوميديا على البرومو.

أبطال مسلسل بابا جه

ويشارك أكرم حسني في بطولة مسلسل بابا جه، نسرين أمين، سماء إبراهيم، محمود البزاوي، فريال يوسف، محمد أوتاكا، الطفلة حور أحمد، كتابة وائل حمدي، إخراج خالد مرعي.