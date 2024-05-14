تحديث جديد في سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة.. كم يسجل الآن؟

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14-5-2024 مع بداية التعاملات الصباحية تغيرا جديدا، وهو العيار الذي يدخل في تصنيع العديد من المشغولات الذهبية، ويتابع قطاع كبير من المواطنين أسعاره بشكل لحظي على مدار اليوم للتعرف على مستجداته.

سعر الذهب اليوم في مصر

وترصد السطور التالية سعر الذهب اليوم، حسب آخر تحديث كشفته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء خلال التعاملات الصباحية 3554 جنيهًا، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء خلال التعاملات الصباحية 3110 جنيهاً، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء خلال التعاملات الصباحية 2666 جنيها، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء خلال التعاملات الصباحية 2073 جنيها، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء خلال التعاملات الصباحية 24 ألفا و880 جنيها، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.