سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-5-2024 في الأسواق.. عيار 21 بكام

سجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-5-2024 في السوق المحلية استقرارا ملحوظا خلال بداية التعاملات اليومية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3100 جنيها للبيع دون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة بمصر، خلال بداية التعاملات اليومية، وفق آخر تحديث للأسعار المعلنة من جانب الشعبة العامة للذهب وفقًا لنوع العيار.

سعر جرام الذهب عيار 24

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة نحو 3543 جنيهًا للبيع، دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان إلى آخر.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، نحو 3100 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، نحو 2657 جنيها للبيع.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، بنحو 2067 جنيها للبيع، وقد يختلف السعر من مكان إلى آخر.

سعر الجنيه الذهب

- وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 تراجعاً بمحلات الصاغة، ليسجل نحو 24 ألفا و800 جنيه للبيع، فيما سجلت الأونصة الذهبية 2342 دولارا للبيع.