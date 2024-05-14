أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024.. استقرار ملحوظ

سجلت أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 14مايو 2024، استقرارا ملحوظا، بالتزامن مع استقرار أسعار جرامات الذهب، خلال تعاملات اليوم، وفقا لآخر التحديثات المعلنة من جانب شعبة الذهب والمجوهرات.

أسعار سبائك الذهب اليوم

- سجل سعر سبيكة الذهب وزن 20 جراما عيار 24 نحو 72 ألفا و280 جنيها شامل المصنعية والدمغة.

- سجل سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات عيار 24 نحو 36 ألفا و140 جنيها شامل المصنعية والدمغة.

- سجل سعر سبيكة الذهب وزن 8 جرامات عيار 24 نحو 25 ألفا و320 جنيها شامل المصنعية والدمغة.

- سجل سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات، عيار 24 نحو 18ألفا و70 جنيها شامل المصنعية والدمغة.

سعر سبيكة الذهب

- وصل سعر سبيكة الذهب وزن 0.25 جرام عيار 24 نحو 1000 جنيه شامل المصنعية والدمغة.

- سجل سعر سبيكة الذهب وزن 0.5 جرام عيار 24 نحو 1890 جنيه شامل المصنعية والدمغة.

- سجّل سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام عيار 24 نحو 3620 جنيها شامل المصنعية والدمغة.

- سجّل سعر سبيكة الذهب وزن 2 جرام عيار 24 نحو 6330 جنيها شامل المصنعية والدمغة.