استقرار أسعار الذهب عالميا.. اعرف الأوقية بكام

استقرت أسعار الذهب عالميا بالقرب من 2340 دولارًا للأونصة اليوم الثلاثاء، حيث حول المستثمرون انتباههم إلى تقارير التضخم الأمريكية القادمة هذا الأسبوع، بحثًا عن رؤى إضافية حول مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وسط إشارات متباينة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المقرر أن يتم إصدار مؤشر أسعار المنتجين في وقت لاحق من اليوم، يليه مؤشر أسعار المستهلك يوم الأربعاء، بعد تقرير الوظائف الأمريكي الأقل قوة لشهر أبريل وتقرير الوظائف الضعيف الأسبوع الماضي، زادت توقعات خفض أسعار الفائدة هذا العام.

سعر الذهب عالميا

ويتوقع السوق أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي على الأرجح بخفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام وسيبدأ في تخفيفها في سبتمبر.

وفي أماكن أخرى، ارتفعت حصة الذهب في احتياطيات الهند الأجنبية إلى 8.15% في نهاية مارس، وفقًا للبنك المركزي في البلاد.

تاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2431.55 دولار في أبريل 2024.

توقعات سعر الذهب عالميا

وارتفع سعر الذهب 276.49 دولاراً للأوقية. أو 13.41% منذ بداية عام 2024، وفقاً للتداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

ومن المتوقع أن يتم تداول الذهب عند 2315.10 دولار أمريكي/ للأوقية. بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم تداوله عند 2385.92 دولار خلال 12 شهرًا.