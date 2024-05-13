أسعار الذهب الآن في سوق الصاغة بدون مصنعية.. «اعرف عيار 21 وصل كم»

شهدت أسعار الذهب الآن في ختام التعاملات استقرارًا إذ إن سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا 3100 جنيه للشراء بدون مصنعية أو ضريبة بحسب بورصة الذهب وشعبة الذهب في الغرفة التجارية.

نرصد في السطور التالية شهدت أسعار الذهب الآن في ختام التعاملات لجميع الأعيرة والجنيه الذهب وفقًا لبورصة الذهب وشعبة الذهب في الغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وجاء سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاء في ختام التعاملات بـ 2543 جنيهًا للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

وعن سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 2657 جنيهًا للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 14 الآن في ختام التعاملات بـ 2067 جنيهًا للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الجنيه الذهب

وسعر الجنيه الذهب الآن، بـ24800 جنيه للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الذهب عالميا بالنسبة للأونصة 2342 دولار أمريكي.