هل استعان لاعب بتوأمه؟.. حقيقة تعرض ناد أوروبي لأكبر عملية احتيال بالتاريخ

هزت مفاجأة مدوية عالم الساحرة المستديرة، بعد انتشار أنباء تفيد بوقوع أحد الأندية الأوروبية ضحية لأكبر عملية احتيال في تاريخ كرة القدم، وذلك عقب كشف صحف رومانية عن مشاركة توأم اللاعب إدجار إيي، ويدعى إيديلينو، بدلًا منه في مباريات نادي دينامو بوخارست الروماني، دون علم إدارة النادي.. فما الحقيقة؟

حقيقة وقوع نادي أوروبي في أكبر عملية احتيال

لم تمر ساعات على الأنباء التي ربطت اسم اللاعب بعملية احتيال كبيرة، ليخرج نادي دينامو بوخارست الروماني، ينفي بشكل قاطع صحة الأخبار التي انتشرت مؤخرًا حول مشاركة توأم اللاعب إدجار إيي بدلًا منه في المباريات الأخيرة للفريق، ووصف تلك الادعاءات بـ«المزيفة» وأنها افتراء على لاعب الفريق، ورغم ذلك لم يهدأ الجدل.

ماذا قال النادي عن الواقعة؟

«كل ما تم تداوله كذب وافتراء، التعاقد مع إدجار تم عن طريق وكالة لاعبين معترف بها على المستوى الأوروبي»، هكذا قال النادي في بيان رسمي، حرصًا على توضيح أن إدجار إيي حصل على شهادة انتقال دولية صادرة من الاتحاد التركي، وتم التحقق منها من الاتحاد الروماني و«فيفا»، بينما تعهد النادي الروماني بمقاضاة وسائل الإعلام التي نشرت تلك الأخبار المزيفة، لما سببته من أضرار جسيمة لحقت بصورة النادي ولاعبه.

كانت صحف رومانية كشفت عن مفاجأة مدوية هزت عالم كرة القدم، مفادها أن دينامو بوخارست وقع ضحية عملية احتيال، تتمثل في مشاركة توأم اللاعب إدجار إيي، وهو إيديلينو، في مباريات الفريق بدلًا منه، دون علم إدارة النادي، فبحسب تلك الادعاءات، دينامو بوخارست لم يكتشف هذا الاحتيال إلا بعد مرور ثلاثة أشهر ونصف على تعاقده مع إدجار إيي، قادما من نادي برشلونة «ب».

وإدجار إيي، المولود في الأول من مايو عام 1994، مدافع دولي يلعب لمنتخب غينيا بيساو، وبدأ مسيرته الكروية في أكاديمية سبورتنج بالبرتغال، قبل أن ينتقل إلى برشلونة «ب»، حيث شارك مع الفريق الأول للنادي الكتالوني لفترة قصيرة تحت قيادة لويس إنريكي، قبل أن يغادر في عام 2015.