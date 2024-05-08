نجم برشلونة يسخر من دموع زميله السابق.. ماذا فعل؟

صُورة مثيرة للجدل نشرها نجم خط وسط برشلونة، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، سخر بها من زميله السابق لاعب باريس سان جيرمان الحالي، بعد خروج الأخير من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

نشر اللاعب بابلو جافي نجم خط وسط برشلونة الإسباني، صورة أثناء احتفاله بأحد الكؤوس، وقام بوضع وجه اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح برشلونة السابق وباريس سان جيرمان الحالي، أثناء بكاء الأخير، ساخرًا منه بعد الخروج من دوري الأبطال، على يد فريق بورسيا دورتموند الألماني بنتيجة هدفين مقابل لا شىء، بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.

تألق ديمبلي في مباراة باريس وبرشلونة

جاء ذلك بعد خروج برشلونة من دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على يد باريس سان جيرمان، وشهد اللقاء تألق النجم الفرنسي عثمان ديمبلي بإحرازه هدفين، وتسببه في ركلة جزاء لفريقه، والاحتفال بعد كل هدف، دون مراعاة لفريقه السابق برشلونة الإسباني، الذي مكث فيه 6 سنوات كاملة.

هزيمة برشلونة من باريس

يذكر أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تغلب على برشلونة الإسباني بنتيجة 4-1، في مباراة إياب الدور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، ليصبح مجموع نتيجة المباراتين 6-4، بعد مباراة الذهاب التي انتهت بـ3 أهداف مقابل هدفين في ملعب حديقة الأمراء.

بورسيا دورتموند ينتظر الفائز من الريال والبايرن

وبعد تأهل نادي باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، خرج عن الفريق الألماني بورسيا دورتموند، الذي ينتظر اليوم الفائز من مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ، التي من المنتظر إقامتها اليوم في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.