سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة:  المياه على رأس أولوية الشراكة ومع مصر

قال سفير الاتحاد الأوروبي بمصر، كريستيان برجر، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد يضخ استثمارات بـ600 مليون يورو في قطاع المياه وأنتجت مشروعات أخرى باستثمارات 3.5 مليار يورو فيما سيتم استمرار تقديم الدعم لمصر الفترة المقبلة في مجال المياه.

وظائف أتاحها الاتحاد الأوروبي

وأضاف برجر في في ورشة بعنوان «حوار المياه» بالإسكندرية بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي والغرفة التجارية بالإسكندرية، وشركة الصرف الصحي بالمحافظة، أن الاتحاد له 16 مكتب في مصر، ووفر 30 ألف وظيفة دائمة و650 ألف وظيفة مؤقتة ودعم 24 مليون شخص.

شراكة مصرية أوروبية

وتابع برجر: «عقدنا شراكة شاملة استراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس الماضي والمياه ضمن هذه الشراكة ولها أولوية قصوى في ظل التعداد السكني الكبير في مصر والمتغيرات المناخية، كما عقدنا شراكة مع مصر أيضا في المياه في قمة المناخ كوب 28 ويعمل الاتحاد الأوروبي على تقديم الدعم المالي لمصر للحفاظ على المياه بالتنسيق مع القطاع الحكومي والخاص خاصة أن الأخير سيكون له دور كبير لأن 70% من الناتج القومي يأتي من القطاع الخاص واستثمرنا 600 مليون يورو في 100 سنوات وسنعمل على زيادتها الفترة المقبلة».

تعاون مصري فرنسي

بدورها قالت قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، لينا بلان: «عقدنا شراكة مع مصر من أجل التطوير في مجال المياه ومستنرين فيها في الفترة الحالية، وهناك أيضا تعاون في مجال البيئة وحماية البحر في ظل التغيرات المناخية وهذا الأمر له أولوية لدى القنصلية الفرنسية في الإسكندرية وسط تنفيذ مشروعات عدة في المدينة الساحلية، وتستضيف فرنسا قمة المحيط صيف 2025 لذا نعمل على التحضير لها عبر التطوير في مجال المياه، وختاما أود شكر الحكومة المصرية التي تعاونت معانا».