محافظة المنيا تعلن شروط الاشتراك بمسابقة رواد الأعمال الشباب في فرنسا

رحلة إلى العالمية بانتظار أصحاب المشاريع المبتكرة في مسابقة رواد الأعمال الشباب 2024 بمدينة كراكسون الفرنسية، حيث أعلنت محافظة المنيا عن فتح باب التقديم لمسابقة رواد الأعمال الشباب 2024، والتي تُتيح فرصة استثنائية للشباب الطموح من محافظة المنيا لعرض مشاريعهم الريادية المميزة على منصة عالمية في مدينة كراكسون العريقة بفرنسا.

وذكر بيان صادر عن ديوان عام محافظة المنيا، أن هذه المسابقة تأتي ضمن مبادرات دعم رواد الأعمال الشباب وتطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم على المنافسة عالميًا، إيمانًا بدورهم المحوري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والارتقاء بمستقبل مصر.

شروط التقديم بمسابقة رواد الأعمال

-أن يكون المتقدم من محافظة المنيا.

-ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاماً.

-أن تكون الشركة قائمة ومُسجلة رسميًا على الأقل 3 سنوات.

-أن يكون المقر الرئيسي للشركة داخل جمهورية مصر العربية.

-أن يتمتع المشروع بابتكار وريادة مميزة وقابلية للتطوير والتوسع.

-أن يُساهم المشروع في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة.

دعم من خبراء عالميين في ريادة الأعمال

وتشمل مميزات المشاركة في فعاليات مسابقة رواد الأعمال الشباب 2024 بمدينة كراكسون الفرنسية: الحصول على تدريب ودعم من خبراء عالميين في مجال ريادة الأعمال، وفرصة التواصل مع المستثمرين والشركات العالمية لبناء شراكات وتوسيع آفاق الأعمال، ومنح جوائز مالية قيّمة لدعم مشاريع رواد الأعمال الفائزين، علما بأن أخر موعد للتقديم يوم 15 مايو الجاري.