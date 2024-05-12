مجيد بودن: الاتحاد الأوروبي على وشك اتخاذ قرار للاعتراف بدولة فلسطين

أكد الدكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي، أن إسرائيل تتصرف بشكل مخالف تماما للقانون الدولي، ومناقض لما أمرت به محكمة العدل الدولية، وتقوم بجريمة أخرى وهي جريمة عدم الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية، وتقوم بمتابعة الانتهاكات.

وأضاف «بودن»، خلال لقاء عبر «زووم» ببرنامج «مساء دي إم سي»، مع الاعلامي أسامة كمل، على قناة «دي إم سي»، أن إسرائيل ترفع من سقف الانتهاكات، وتهدد أكثر من 1.5 مليون مدني فلسطيني عزل، مؤكدا أن الخروقات أصبحت متعددة وجسيمة والخطر داهم، وهناك تراكم لقرارات محكمة العدل الدولية، وإسرائيل تستمر في الانتهاكات رغم قراراتها.

وتابع: أن «أمريكا نفسها بقت في وضع صعب، ويجب عليها تنفيذ القانون الدولي، وكل سياساتها الخارجية من ناحية المبادئ، مبنية على احترام القانون الدولي، لكن هناك عدم تطبيق قانون دولي فيما يخص إسرائيل»، لافتا إلى أن نتنياهو يريد إسقاط بايدن لأسباب سياسية، والاتحاد الأوروبي على وشك اتخاذ قرار للاعتراف بفلسطين كدولة.