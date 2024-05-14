وفاة عازف الساكسفون الشهير ديفيد سانبورن بعد صراع مع السرطان

توفي عازف الساكسفون الشهير ديفيد سانبورن، عن عمر يناهز 78 عاما بعد صراع مع السرطان، تم إعلان الخبر عبر حسابه على «إنستجرام»، «بقلوب حزينة ومثقلة، ننقل إليكم فقدان عازف الساكسفون الشهير عالميًا، الحائز على جائزة جرامي 6 مرات، ديفيد سانبورن، الذي توفى بعد صراع طويل مع سرطان البروستاتا مع مضاعفاته».

وأضاف البيان «السيد سانبورن يعاني من سرطان البروستاتا منذ عام 2018، لكنه تمكن من الحفاظ على جدول حفلاته الطبيعي حتى وقت قريب، في الواقع كان لديه بالفعل حفلات موسيقية مقررة في عام 2025»، وفقا لما نشره موقع «مترو».

من هو ديفيد سانبورن

بدأ سانبورن، الذي ولد في تامبا بولاية فلوريدا ونشأ في ولاية ميسوري، في العزف على الساكسفون عندما كان يتعافى من مرض شلل الأطفال عندما كان في الثالثة من عمره، وأصبح شخصية بارزة في موسيقى البوب والجاز المعاصرة، وقيل عنه إنه «أعاد الساكسفون إلى موسيقى الروك أند رول».

نجوم الموسيقى ينعون ديفيد سانبورن: أعظم عازفي الساكسفون

وحرص عدد كبير من الفنانين والعازفين على نعي الفنان الراحل، من بينهم عازف الساكسفون الأمريكي جيرالد أولبرايت، «معرفة ديفيد كانت نعمة حقيقية سوف نفتقده كثيرًا باعتباره رمزًا ديناميكيًا وصديقًا، ومن خلال موسيقاه.. استرح جيدًا يا صديقي العزيز».

ووصفه مضيف الراديو إريك ألبر باعتباره «أحد أعظم عازفي الساكسفون على الإطلاق»، على حد تعبيره، «توفي ديفيد سانبورن عن عمر يناهز 78 عامًا، تعاونه مع ديفيد باوي في (Young Americans) وستيفي ووندر في أغاني (Key of Life) وغيرها من الأعمال أكسبته سمعة يستحقها كواحد من أعظم عازفي الساكسفون على الإطلاق».