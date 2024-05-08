وفاة إيان جيلدر بطل مسلسل Game of Thrones بعد صراع مع المرض

توفي الممثل البريطاني إيان جيلدر، المعروف بدور كيفان لانيستر في مسلسل «Game of Thrones»، متأثرا بمضاعفات سرطان قنوات المرارة عن عمر ناهز الـ 74 عاما، وفقا لما أعلنه صديقه بن دانيلز عبر حسابه على «إنستجرام».

تفاصيل وفاة إيان جيلدر

وكشف صديق الممثل البريطاني إيان جيلدر، التفاصيل الأخيرة في حياته، قائلا: «بحزن شديد وقلب مثقل، أترك هذا المنشور لأعلن وفاة العزيز إيان جيلدر، تم تشخيص إصابة إيان بسرطان القناة الصفراوية للمرارة في ديسمبر، وتوفي بالأمس، كنت بجانبه حتى أستطيع تقديم الرعاية له لكن لم يكن لدى أي منا أي فكرة أن الأمر سيكون بهذه السرعة»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وتابع: «لقد تعامل مع مرضه المروع بشجاعة كبيرة دون أي شفقة على نفسه، لقد كان رائعًا وسنفتقده كثيرًا».

معلومات عن إيان جيلدر

لعب إيان جيلدر دور الأخ الأصغر للورد تايوين لانيستر (تشارلز دانس) في 12 حلقة من مسلسل Game of Thrones، ظهر في العديد من المسلسلات التلفزيونية بما في ذلك «Doctor Who»، و«Snatch»، و«Fifteen-Love»، و«Casualty»، و«Father Brown»، و«The Bill»، و«Edward the King»، و«I Thought You'd Gone».