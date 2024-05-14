وزير التجارة يطلب من «جنرال موتورز» صناعة السيارات الكهربائية في مصر

عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة لقاءً موسعا مع ممثلي شركة «جنرال موتورز إيجيبت» لصناعة السيارات، حيث تناول اللقاء مشروعات الشركة الحالية بالسوق المصري وعددا من المشروعات المستقبلية، التي تدرس الشركة إنشاءها في مصر خلال المرحلة المقبلة، ومنها دراسة إنشاء مشروع لصناعة السيارات الكهربائية في مصر.

وقال سمير إن اللقاء استعرض التوجهات الحالية للدولة المصرية لتنمية وتطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وبما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية، لاسيما أسواق دول الجوار ودول القارة الافريقية.

سمير: الوزارة حريصة على توفير الدعم لشركات السيارات

وأكد سمير حرص الوزارة على توفير كل أوجه الدعم لشركات السيارات العالمية، للإنتاج والتوسع في السوق المصرية، بما يسهم في ضخ استثمارات حقيقية، وتوطين الصناعة، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب، مشيرا إلى أن شركة جنرال موتورز تمثل إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال صناعة السيارات، وتعد محط اهتمام للحكومة المصرية لتوطين صناعة السيارات في السوق المصرية.

وأوضح سمير أن السوق المصرية تمتلك كل الإمكانات والمقومات الاستثمارية التي تؤهلها لقيام صناعة سيارات حقيقية، تتضمن السوق الاستهلاكية الكبيرة وتوافر الأيدي العاملة المؤهلة، وكذا وجود عدد كبير من الصناعات المغذية، بالإضافة إلى شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية، والتي تمكن المنتجات المصرية من النفاذ لعدد كبير من الأسواق الخارجية دون رسوم جمركية.

دراسة إنشاء مشروع لصناعة السيارات الكهربائية في مصر

وحث الوزير ممثلي شركة «جنرال موتورز إيجيبت» على دراسة إنشاء مشروع لصناعة السيارات الكهربائية في مصر، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيحظى بقبول ورواج كبيرين، لأن السيارات الكهربائية موفرة للطاقة وتحافظ على البيئة.

ومن جانبهم، عبر مسؤولو شركة «جنرال موتورز إيجيبت» عن حرص الشركة على تعزيز وجودها بالسوق المصرية، باعتبارها أحد أهم الأسواق الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيرين إلى أن الشركة تدرس حاليا عددا من المشروعات الصناعية الجديدة في مصر، للوفاء باحتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.