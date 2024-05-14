«بحوث الصحراء» يشرف على تنفيذ 15 مدرسة حقلية للمزارعين في إنتاج الدواجن

نفذ فريق المشروع البحثي «تعزيز سبل العيش المستدامة والتنمية الإقليمية لمحافظة جنوب سيناء» الممول من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، 15 مدرسة حقلية للمزارعين في مجال إنتاج الدواجن، بمشاركة بعض أساتذة شعبة الإنتاج الحيواني والدواجن وذلك بتكليف أحمد عبد المقصود رئيس الشعبة، وتحت إشراف مركز بحوث الصحراء.

مجابهة التغيرات المناخية في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة

وقال الدكتور أحمد الحاوي المدير التنفيذي للمشروع إنَّ المشروع يهدف إلى رفع وعي المربين وتنفيذ الممارسات الذكية مناخيا لتحسين سبل العيش ومجابهة التغيرات المناخية في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بسيناء، من خلال تعريف المربيين طرق التربية والرعاية الملائمة للمناطق الصحراوية للقطعان الحيوانية والداجنة والتي تهدف إلى إحداث تنمية مستدامة وزيادة دخل المربيين بهذه المناطق والاعتماد على الموارد الذاتية، إضافة إلى خلق فرص عمل للسيدات البدويات بمنطقة المشروع بمحافظة جنوب سيناء.

التواصل الدائم مع المزارعين والمستثمرين

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة التواصل الدائم مع المزارعين والمستثمرين، لتقديم الدعم الفني والإرشادي لنشر ثقافة المدارس الحقلية بمحافظة جنوب سيناء.