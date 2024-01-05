التغيرات المناخية على رأس محاضرات المدارس الحقلية بكفر الشيخ غدا

أكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، في محافظة كفر الشيخ، أن غداً السبت سوف يتم عقد عدد من محاضرات المدارس الحقلية، على نطاق جميع الإدارات الزراعية في محافظة كفر الشيخ، التي يتم الشرح بها للمزارعين عن رعاية المحاصيل الحقلية بالمحافظة.

1050 دارس بكفر الشيخ ضمن المدارس الحقلية

وأوضح الدكتور «غربية»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن محاضرات المدارس الحقلية تعقد على رأس الحقول، حيث يقوم قسم الإرشاد الزراعي، ومركز البيئة والمناخ بالمديرية، بشرح مدى تأثير التغيرات المناخية على الزراعات الشتوية، وعلى رأسها تأثير الرياح، وهطول الأمطار على المحاصيل، مشيراً إلى أن تلك المحاضرات غداً سوف يحضرها نحو 1050 مزارع.

نصائح هامة وقت حدوث التغيرات المناخية

وأشار إلى أن محاضرات المدارس الحقلية في كفر الشيخ، تعقد صباح غداً السبت، على نطاق قري ومراكز المحافظة، ويتم تقديم نصائح هامة من قبل متخصصين عن تأثير التغيرات المناخية عن إنتاجية المحاصيل الحقلية، القمح، والفول، والشعير، والكتان، والبنجر، والخضروات بجميع أنواعها.

يذكر أن مساحة حقول محافظة كفر الشيخ، تبلغ مساحتها بنحو 555 ألف فدان.