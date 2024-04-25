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«تنمية الثروة الحيوانية»: إجراءات الدولة خفضت أسعار الأعلاف بنسبة تخطت 50%

كتب:

منتصر سليمان
11:38 م | الخميس 25 أبريل 2024
الأعلاف _ صورة أرشيفية

الأعلاف _ صورة أرشيفية

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن الدولة المصرية اتخذت إجراءات ضد الارتفاعات غير المبررة، مشيرًا إلى أن الأعلاف تمثل من 60% الى 70% من جملة مصروفات أي عملية إنتاجية خاصة بالثروة الحيوانية أو الداجنة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC» مع الإعلامية إيمان الحصري، أن ملف الأعلاف شهد اهتماما على نطاق كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن رئيس الوزراء، كما أن الدولة المصرية وفرت العملة اللازمة للإفراج عن الأعلاف وخامات الدرة والصويا الموجودين في المواني ما سبب تراجع في أسعار الخامات والأعلاف بنسبة تخطت 45% و50% مما انعكس على أسعار الأعلاف وأسعار المنتجات.

وتابع: «بمجرد أن يتم الإفراج تشكل لجان مكثفة من وزارة الزراعة مع كافة الجهات الرقابية للتأكد من وصول هذه الخامات والأعلاف إلى أن يتم تصنيعها وطرحها في السوق، وأي تخزين أو حجب لهذه الخامات والأعلاف يتم اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيالها».

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