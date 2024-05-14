أسعار الزبدة البلدي والعسل الطبيعي والبقوليات في منافذ وزارة الزراعة.. اعرفها

تحرص وزارة الزراعة بشكل يومي على ضخ الكثير من السلع الغذائية، بأسعار مخفضة في جميع منافذها، مقارنة بأسعار المحلات والسوبر ماركت في الأسواق، وهي معظمها منتجات غذائية من إنتاج مزارع وزارة الزراعة.

أسعار الذبدة البلدي والعسل في منافذ وزارة الزراعة

ومن خلال الصفحة الرسمية لمنافذ وزارة الزراعة، تستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي، أسعار الزبدة البلدي والعسل والبقوليات المختلفة فى منافذ وزارة الزراعة.

- سعر كيلو ذبدة بلدي بقرى 240 جنيها.

- سعر كيلو زبدة بلدي جاموسى 250 جنيها.

- سعر كيلو عسل برسيم 100 جنيه.

- عسل كيلو عسل موالح 110 جنيهات.

- سعر كيلو عسل حبة البركه 100 جنيه.

- سعر كيلوعسل جبلى 110 جنيهات.

- سعر كيلو عسل خام 175 جنيها.

- سعر كيلو عسل صحراوي 220 جنيها.

- سعر كيلو مربى فراولة أو تين 85 جنيها.

- سعر كيلو طحينة 170 جنيها.

- سعر كيلو موتزريلا الأطباء 175 جنيها.

أسعار البقوليات في منافذ الزراعة

- 500 جرام من العدس الأصفر 500 جرام بسعر 22 جنيها.

- كيلو فول معبأ فى منافذ وزارة الزراعة بـ20 جنيها.

- سعر كيلو الترمس 35 جنيها.

- سعر كيلو الفاصوليا البيضاء 35 جنيها.

- 500 جرام من سعر كيلو اللوبيا 30 جنيها.

- كيلو الفول البلدي 34 جنيها.

- سعر كيلو العدس الجبة 30 جنيها.

- سعر كيلو الحلبة الحصى 25 جنيها.

- سعر كيلو الحمص 40 جنيها.

- سعر كيلو الفول المدشوش 30 جنيها.

- سعر كيلو الحمص الفشار 35 جنيها.