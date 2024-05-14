حزب المؤتمر: استضافة مصر لـ9 ملايين لاجئ تكلفها 10 مليارات دولار سنويا

ثمن الربان وليد جودة، أمين عام مساعد القاهرة الكبرى بحزب المؤتمر، المزايا التي توفرها الدولة المصرية للاجئين في مصر مثل حق الوصول الكامل إلى فرص التعليم الرسمي والاستفادة من الدعم الذي تقدمه الحكومة لمواطنيها في السلع والخدمات الأساسية.

وأكد جودة أهمية الدور المصري المهم في استضافة 9 ملايين لاجئ من مختلف دول حول العالم، بعبء مالي يصل لـ10 مليارات دولار سنويا رغم الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم وتمر بها مصر، لافتا إلى أن مصر تتحمل عبئا كبير رغم ضعف إمكانياتها الاقتصادية بالنسبة لمعظم دول العالم الصناعية.

مصر تقدم مزايا للاجئين

وأشار الربان وليد جودة، إلى أن مصر تقوم برعاية هؤلاء اللاجئين صحيا وتعليميا، ولا توجد حواجز أو موانع، ويباشرون حقوقهم، ولا تمييز بينهم وبين السكان المصريين واللاجئون مندمجون في نسيج المجتمع المصري، وذلك بشهادة المنظمات الدولية، وهذا هو تطبيقنا لحقوق الإنسان.

استهلاك اللاجئين من المياه

وقال جودة إن مصر الدولة الوحيدة التي لا توجد بها معسكرات ومخيمات للاجئين رغم الأعباء التي تتحملها، نتيجة وجودهم داخل مصر، حيث إن استهلاك اللاجئين من المياه فقط داخل مصر يصل لـ4.5 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى الحصول على التعليم والرعاية الصحية والحماية والدعم والمساواة بينهم وبين المصريين.

وكشف جودة أن الدولة المصرية أيضا أدرجت اللاجئين في المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، وحملة مكافحة شلل الأطفال، وحملة الكشف عن السمنة وفقر الدم ومرض التقزم بين طلاب المدارس الابتدائية والعلاج المجاني والرعاية الصحية خلال أزمة كورونا.