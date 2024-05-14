«التعليم»: امتحانات الثانوية العامة 2024 مراقبة بالكاميرات.. ونطبق تقنية VAR

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تطبيق «تقنية VAR» في امتحانات الثانوية العامة 2024، حيث تكون مراقبة بالكاميرات لمنع الغش في اللجان الامتحانية، حيث يتم ربطها بغرفة العمليات المركزية المكلفة بمتابعة امتحانات الثانوية بوزارة التربية والتعليم.

امتحانات الثانوية العامة 2024 مراقبة بالكاميرات

ووجّهت وزارة التربية والتعليم، رؤساء اللجان بالاستعداد الجيد للجان لامتحانات الثانوية العامة 2024، للتأكّد من أنّ كاميرات المراقبة داخل اللجان الفرعية تعمل بكفاءة وإصلاح أي أعطال للكاميرات ضمن إجراءات الوزارة لمكافحة الغش الإلكتروني.

وأضافت وزارة التعليم، أنّه من ضمن إجراءات مكافحة الغش الإلكتروني التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان واستخدام العصا الإلكترونية للكشف عن الإلكترونيات، ومنع اصطحاب المراقبين الهواتف المحمولة داخل اللجان واستخدام تقنيات حديثة سيتم تطبيقها العام الحالي في مواجهة محاولات الغش الإلكتروني.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

- يوم الاثنين 10 يونيو 2024: بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

-يوم الأربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد والإحصاء.

- ويحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024

- يوم السبت 22 يونيو 2024: مادة اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024: مادة اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم 29 يونيو 2024: مادتا الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم السبت 6 يوليو 2024: مادة الكيمياء والجغرافيا.

- يوم الأربعاء 10 يوليو2024: مادتي الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

- يوم السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة.

- يوم الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء لشعبة علمي علوم والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

- يوم السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا لشعبة علمي رياضة.