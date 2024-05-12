قصواء الخلالي: ملف اللاجئين أصبح قضية وطن

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الدولة المصرية تتحمل عشرة مليارات دولار سنويا، تكاليف لإقامة اللاجئين والأجانب على أرضها، موضحة أن الدولة رغم تحملها الأعباء الاقتصادية، إلى أنها تتحمل هذا الرقم سنويا.

وتابعت «الخلالي» خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «سي بي سي»، أن الدولة المصرية لا تأخذ أي دعم دولي نظير استضافة اللاجئين في مصر، منوهة بأنه لم يصدر حتى الآن بيان رسمي بأرقام اللاجئين الحقيقي.

ونوهت بأن قضية اللاجئين من القضايا المهمة، وجرى فتحها مسبقا، ونواصل الحديث عن ملف اللاجئين وانعكاساته، لدق ناقوس الخطر ولفت الانتباه، وأن ملف اللاجئين والوافدين، ليس قضية مجموعة، لكن أصبح قضية شعب ووطن، فيوجد الكثير مما تضرر من هذه الإشكالية.