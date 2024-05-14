وظائف شاغرة في بنك مصر.. اعرف الشروط وكيفية التقديم

أعلن بنك مصر، عن وظائف شاغرة، للعمل في مجال البيانات المالية الموحدة، لتوفير فرص عمل للشباب الحاصلين على مؤهلات دراسية مناسبة، سواء كان لديهم خبرة أم لا.

وأوضح بنك مصر التفاصيل الكاملة الخاصة بالوظائف المعلن عنها، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير مسؤوليات العمل والشروط المطلوبة وكيفية التقديم للوظائف، وهي:

مسؤوليات وظائف بنك مصر

- التخطيط الاستراتيجي والحصول على البيانات، من خلال صياغة الخطط التشغيلية، والإشراف على عملية الحصول على البيانات والوثائق من البنك وشركاته التابعة.

- التدقيق الخارجي والاتصال التنظيمي، من خلال الحفاظ على التواصل الفعال مع المدققين الخارجيين وجهاز الدولة للمحاسبة.

- ضمان الجودة وإدارة النظام، من خلال الإشراف على عملية إعداد البيانات المالية الموحدة، والتأكد من سلامة وجودة البيانات.

- التأكد من اكتمال جميع الردود على استفسارات الهيئة التنظيمية وتقديمها خلال الأطر الزمنية المحددة.

- الرقابة والتطوير الإداري بالإشراف على الجوانب الإدارية لإدارة التقارير المالية المتخصصة.

- تطوير الخطط الإستراتيجية وبرامج التدريب وتحديد الأهداف وتقييم مقاييس الأداء لتحقيق أهداف الإدارة.

الشروط المطلوبة لوظائف بنك مصر

- أن يكون المتقدم لـ وظائف بنك مصر حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة والمالية.

- أن يكون حاصل على شهادة IFRS-Dip وACCA وCPA.

- إجادة اللغة الإنجليزية والعربية، (يفضل أن يكون لديه الفرنسية أيضًا).

- أن يكون لديه مهارات جيدة في الحاسب الآلي.

- أن يكون لديه خبرة 11 عام، منها 3 سنوات على الأقل في المستوى الإداري أو الإشرافي.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف بنك مصر 2024 الدخول إلى الصفحة الرسمية الخاصة ببنك مصر على موقع التوظيف لينكد إن، وإرسال السيرة الذاتية.