ضبط 14 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 14 ألفا و28 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 574 مخالفة السير بدون تراخيص، 14 دراجة نارية مخالفة، 7152 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 15 مخالفة موقف عشوائي، 277 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و5 مخالفات شروط التراخيص.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.