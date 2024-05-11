ضبط 14 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 14839 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

509 مخالفات سير بدون تراخيص.

18 دراجة نارية مخالفة.

8835 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

16 مخالفة موقف عشوائي.

298 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

14 مخالفة شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.