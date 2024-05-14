«تعليم الجيزة»: نبحث شكاوى طلاب «تانية ثانوي» من امتحان الكيمياء

قال أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إنّه جار بحث شكاوى طلاب الصف الثاني الثانوي لغات من وجود أخطاء بامتحان الكيمياء بإدارة الدقي التعليمية، موضحا أنّه يتم بحث الموضوع من خلال التوجيه العام.

امتحانات الصف الأول الثانوي

وكان طلاب الصف الثاني الثانوي العام لغات بمدارس إدارة الدقي التعليمية، أكدوا وجود سؤال مكرر مرتين بإجابات مختلفة، بخلاف سؤال ناقص، وباقي الأسئلة فيها صعوبة.

وأكد طلاب مدرسة الأورمان الرسمية للغات بالدقي، صعوبة امتحان الكيمياء، ووجود أخطاء في عدة أسئلة، موضحين أنّهم قدموا شكاوى إلى مراقبي اللجنة.