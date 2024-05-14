رئيس جامعة طنطا: تحديد عدد الطلاب في الكليات وفقا لاحتياجات سوق العمل

أجرى الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا اليوم، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بكلية التجارة، وكان في استقباله الدكتور ياسر الجرف عميد الكلية، والدكتور طارق رضوان وكيل شئون التعليم والطلاب، والدكتورة دينا عبد الهادي وكيل شئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هاني محاريق القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تحديد عدد الطلاب

وأكد رئيس الجامعة أهمية العمل على تحديد عدد الطلاب بالكليات الإنسانية والنظرية، بما يواكب احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن هناك أولوية لتطوير قدرات ومواصفات وجدارات الخريجين لتتواكب مع تكنولوجيات البرمجة والذكاء الاصطناعي، توافقا مع توجيهات القيادة السياسية، مؤكدًا أن استراتيجية الجامعة تستهدف خدمة أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية.

التفرد في التخصص والمهارات

شملت الجولة التفقدية لرئيس الجامعة مدرج 1 بالكلية، ولقاء مع الطلاب استمع خلاله الى استفساراتهم وحثهم على العمل والجد والاجتهاد في تحصيل العلوم، والمشاركة في الأنشطة الطلابية لدورها في صقل مهاراتهم وتنمية شخصياتهم، مؤكدًا أهمية التفرد في التخصص والمهارات لتحقيق جودة الخريجين، وموجهًا أساتذة الكلية بتقديم كافة أشكال الدعم والتيسيرات للطلاب خلال فترة الامتحانات.