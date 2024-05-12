رئيس جامعة طنطا يتفقد أعمال تنفيذ مشروع مستشفى الطوارئ الجديد

أجرى الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا جولة تفقدية بموقع العمل لمستشفى الطوارئ الجديد لمتابعة تنفيذ الأعمال الإنشائية لمبنى المستشفى، رافقه خلال الجولة الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعة طنطا، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ومستشار الجامعة للشؤون الطبية، وتطوير المستشفيات الجامعية، والدكتور حسنى دوير مدير مركز البحوث والاستشارات الهندسية، والمهندس محمد أبو هلال نائب مدير مركز البحوث والاستشارات الهندسية.

أول مستشفى بالدلتا

أوضح الدكتور محمود زكي أن مستشفى الطوارئ الجديد، تعد أول مستشفى على مستوى الدلتا مٌخصصة لأعمال الطوارئ لخدمة المواطنين بإقليم الدلتا، تقع في نطاق مستشفيات جامعة طنطا بمساحة 1600 متر مربع، وتحتوي على 8 غرف عمليات ودور كامل لعمليات الحروق بواقع غرفتين للحالات الحرجة وحالات الحروق بالدرجات الأولى والثانية ورعاية مركزة للحروق وعناية المتوسطة وغرفة عمليات صغرى للحالات البسيطة، مُشيراً إلى أنه جرى الانتهاء من أعمال الأساسات لكامل المسطح وجاري تنفيذ الأعمدة لسقف البدروم، وتتكون المستشفى من بدروم ودور أرضى و7 أدوار متكررة

بطاقة استيعابية 200 سرير.

كما تفقد الدكتور محمود زكي مستشفى الطوارئ الجامعي الحالي، برفقة الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومدير مستشفى الطوارئ.

حيث تفقد رئيس الجامعة خلال الجولة قسم الأشعة المقطعية والاستقبال وأشاد بمستوى تقديم الخدمات الطبية للمرضى.