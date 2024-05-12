رئيس جامعة طنطا يراجع أعمال الإنشاءات بمستشفى 900 900 بالمحلة

أجرى الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا جولة تفقدية بموقع العمل لمستشفى 900 900 بمدينة المحلة الكبرى، لمُتابعة تنفيذ الأعمال الإنشائية لمبنى المستشفى، وفقاً للأكواد الهندسية القياسية المختلفة.

رافقه خلال الجولة الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعة طنطا، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، ومستشار الجامعة للشؤون الطبية وتطوير المستشفيات الجامعية، والدكتور حسنى دوير مدير مركز البحوث والاستشارات الهندسية، والمهندس محمد أبو هلال نائب مدير مركز البحوث والاستشارات الهندسية.

الأعمال الإنشائية

أوضح رئيس جامعة طنطا أنه جرى إنهاء ما يقرب من 30 % من أعمال إنشاءات المرحلة الأولى للمستشفى المقرر انتهائها بالكامل بنهاية عام 2024، مُشيراً إلى أنه جرى تنفيذ حوالى 1450 خازوق واللبشة الخرسانة للأساسات المسلحة بنسبة 70% و%30 من أعمدة دور «البدروم»، وجاري صب سقف البدروم، مُوضحاً أن المرحلة الثانية والثالثة ستنتهي في 2029، بإجمالي تكلفة 2 مليار جنيه، طبقا للجدول الزمني المعد.

وجه الدكتور أحمد غنيم الشكر للدكتور محمود زكي لدعمه المتواصل لقطاع المستشفيات الجامعية، ودعم المنظومة الصحية بالجامعة، وحرصه الدائم على تقديم خدمات طبية متكاملة على أعلى مستوى للمرضى في محافظة الغربية وإقليم الدلتا لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين.

3 مباني

أضاف الدكتور حسني دوير، أن مستشفى 900 900 يتم إنشاؤها بإجمالي مسطحات بنائية 60 ألف متر مربع على مساحة أرض 12 ألف متر مربع، وتتكون من 3 مباني المبنى الأول يضم مستشفى الطوارئ، والمبنى الثاني يضم مستشفى الولادة والأطفال، والمبنى الثالث يضم مستشفى الرعاية الصحية بطاقة استيعابية قدرها 600 ‏سرير، ومسطح المبنى الواحد 1600 متر للدور، بالإضافة إلى مبنى للخدمات اللوجستية من محطة توليد الكهرباء والأعمال الميكانيكية بمسطح 800 متر للدور بعدد 5 أدوار.