محكمة إسرائيلية تغرم نجل نتنياهو 20 ألف شيكل بسبب دعوى تشهير

أفادت صحيفة «معاريف» العبرية، بأن محكمة الصلح في «تل أبيب - يافا»، قضت بإلزام «يائير» نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بدفع كفالة قيمتها 20 ألف شيكل لتأمين نفقات دعوى قضائية، على خلفية دعوى تشهير رفعها صحفي بجريدة «هآرتس العبرية» ضده.

دعوى قانونية ضد يائير نتنياهو بالتشهير

وكان الصحفي في صحيفة هآرتس، يوسي كلاين، رفع دعوى ضد يائير نتنياهو وحزب «الليكود» بسبب إعادة نشر يائير تغريدة لصحفي آخر يميني زعم فيها أن: «كلاين كتب في مقاله بالصحيفة أن المحتجين ضد الثورة القضائية عادوا إلى منازلهم بشعور صعب لأن الدماء لم تسفك»، ومع ذلك، جاء في المقال أن «المحتجين عادوا إلى منازلهم بشعور صعب، ولكن أيضًا بنوع من الارتياح لعدم سفك الدماء»، وهو ما اعتبره كلاين تشهيرا به مكذبًا ما نسب إليه في التغريدة.

وتابعت صحيفة «معاريف» العبرية، أنه بعد رفع كلاين الدعوى ضد يائير نتنياهو، أُرسل إخطار من المحكمة يأمر يائير نتنياهو بدفع كفالة بقيمة 20 ألف شيكل لتغطية تكاليف المحكمة.

محكمة إسرائيلية تغرم يائير نتنياهو 20 ألف شيكل

وأوضحت «معاريف» أن الدعوى تستند إلى أن يائير نتنياهو شريك في التشهير وفقا للقاضي الذي يرى أن «إخطار الطرف الثالث يستند إلى الادعاء بأنه إذا كان المنشور الأصلي تشهيريًا، فإن الذين شاركوا أو أعادوا نشر المنشور الأصلي مسؤولون عن التشهير أيضًا».